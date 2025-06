Calcio Gabriele Gravina | Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro

Con entusiasmo e determinazione, Gennaro Gattuso ha accettato la sfida di guidare l’Italia verso nuovi traguardi. Il presidente federale Gabriele Gravina ha sottolineato le sue qualità e il desiderio di fare grande l’azzurro, segnando l’inizio di un’era entusiasmante per il calcio italiano. Sono pronti a scrivere insieme una nuova storia, fatta di passione e successi.

E' iniziata ufficialmente l'era di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio: nel corso della conferenza stampa di presentazione ad introdurre il nuovo CT è stato il presidente federale, Gabriele Gravina, che ha spiegato la scelta alla stampa. La presentazione del nuovo CT: " Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione, ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e per il nostro Paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro, alla convocazione da parte della nostra Nazionale ha risposto con lo stesso entusiasmo col quale rispondeva quando veniva convocato da calciatore, però non farei l'errore di ridurre questa sua disponibilità ad un semplice entusiasmo, c'è davvero tanto altro: un grande spirito di sacrificio, grande professionalità.

