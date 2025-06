Calcio dilettanti Gambassi in arrivo due nuovi ingressi Castelfiorentino conferme e promossi

Il Gambassi fa registrare importanti novità, rafforzando le proprie fila con talenti promettenti e conferme strategiche. Il mercato dilettantistico locale si infiamma, portando entusiasmo e nuove sfide per le squadre coinvolte. Mentre il Castelfiorentino si conferma con una rosa solida, il Gambassi si prepara a sorprendere, consolidando il proprio ruolo in Prima Categoria. Una stagione ricca di emozioni sta per iniziare, lasciateci scoprire insieme cosa ci riserverà!

Proseguono i movimenti di mercato delle squadre dilettantistiche locali. In Promozione il Castelfiorentino United potrà ancora contare sull’esperienza tra i pali del classe 1997 Guido Pulidori. Confermati nella rosa pure il difensore Mattia Mancini (‘04) e il centrocampista Tommaso Chiti (‘02), mentre dalla Juniores Regionale è stato promosso il centrocampista Niccolò Cartocci (‘06). Scendiamo in Prima Categoria dove il Gambassi fa registrare altri due nuovi ingressi in squadra. Il primo per la verità è un ritorno: l’esperto difensore Alessio Signorini (‘88), reduce da una stagione in Eccellenza con il Certaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Gambassi, in arrivo due nuovi ingressi. Castelfiorentino conferme e promossi

In questa notizia si parla di: gambassi - ingressi - castelfiorentino - calcio

