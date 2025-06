Calcio capitan Gaiola ha detto si | un' altra conferma in casa Forlì

Il mondo del Forlì Calcio si anima di entusiasmo: il capitano Riccardo Gaiola ha confermato il suo desiderio di restare, rafforzando la squadra per un'altra stagione all'insegna della passione e della crescita. Con le riconferme di Farinelli, Saporetti e Macrì, la società dimostra di credere nel valore del gruppo, puntando a risultati sempre più ambiziosi. La nuova avventura galletta sta per cominciare—restate con noi per scoprire cosa riserverà il futuro.

