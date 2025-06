Calcio a 5 Ai Red Bull la ’University League’ di calcetto disputata sui campi di via Gramicia

L’atmosfera vibrante del calcio a 5 si è accesa sui campi di via Gramicia, dove l’edizione 2025 della University League ha coinvolto ben 11 squadre studentesche, tra entusiasmo e spirito sportivo. La passione in campo ha unito i partecipanti, creando un evento indimenticabile che celebra non solo il talento calcistico, ma anche l’amicizia e la sana competizione. E così, tra strategie e sogni di gloria, si è scritto un nuovo capitolo di questa straordinaria manifestazione.

Gli impianti del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia, hanno ospitato l’edizione 2025 della University League di calcio a 5, manifestazione riservata agli studenti dell’ateneo ferrarese e che ha visto al via ben 11 formazioni (Var, Futsalsa Mista, Bimbi di Alex, Real Madrink, Atalanza, Good Fellas, FC Starace, Darsenal, Oblivion, Red Bull S., Lunetta) che – divise in due gironi - si sono date battaglia nel rispetto di regole e fair play a caccia del trofeo. Al termine di una competizione che ha messo in mostra un livello di giooco abbastanza alto, con alcuni giocatori di calcio a 5 conosciuti nel panorama sportivo ferrarese e altri ragazzi universitari con un ottimo potenziale, hanno vinto meritatamente i Red Bull S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Ai Red Bull la ’University League’ di calcetto, disputata sui campi di via Gramicia

