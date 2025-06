Cahill rivela | Djokovic mi disse che Sinner non aveva gioco o variazioni Non gli faceva male

Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, svela un aneddoto sorprendente: secondo lui, Novak Djokovic avrebbe commentato che Sinner non aveva abbastanza variazioni di gioco, rendendolo meno pericoloso. Questo episodio, risalente ai quarti di Wimbledon 2022, rivela come le parole dei grandi possano influenzare la crescita di un talento emergente. Un esempio di come le sfide e le critiche possano diventare spinta verso l’eccellenza.

Secondo quanto riportato da “ La Gazzetta dello Sport “, Darren Cahill, allenatore australiano di Jannik Sinner, ha rivelato al podcast di Andy Roddick, che il serbo Novak Djokovic ha influito sull’evoluzione del gioco dell’azzurro, ora salito al numero 1 del mondo, L’episodio risale ai quarti di Wimbledon 2022, dopo che Djokovic superò in rimonta Sinner dopo aver perso i primi due set, dicendo: “ Jannik colpisce benissimo la palla, ma non c’è variazione. Pochi cambi di traiettoria, nessuna altezza sopra la rete, non viene a rete, non cerca di portarmi dentro il campo. So che risponde bene, ma non è aggressivo sulla risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cahill rivela: “Djokovic mi disse che Sinner non aveva gioco o variazioni. Non gli faceva male”

