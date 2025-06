Cahill | Djokovic mi disse Sinner colpisce benissimo la palla ma non c’è variazione pochi cambi di traiettoria

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, ha condiviso sorprendenti intuizioni sul gioco dell’azzurro, rivelando come il talento di Sinner sia indiscusso, ma con margini di miglioramento tattico. “Sinner colpisce benissimo, ma manca di variazioni e cambi di traiettoria”, ha affermato Cahill, evidenziando le sfide del giovane talento italiano. Un’analisi che apre una nuova prospettiva sul futuro di Sinner e sulle strategie per affrontare i grandi tornei.

Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, ha rilasciato una lunga intervista al podcast “ Served with Andy Roddick ”, condotto dallo stesso americano ex numero uno al mondo. Tanti i temi trattati dall’australiano. Tra questi c’è la dura batosta incassata dall’azzurro al Roland Garros, un aneddoto risalente al recente passato e una considerazione in vista del prossimo futuro. Cahill e il dramma sportivo al Roland Garros. Il primo argomento – e non poteva essere altrimenti – è proprio la sconfitta in finale al Roland Garros. «Dopo la finale di Parigi Sinner è rimasto seduto da solo nello spogliatoio per 20 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cahill: «Djokovic mi disse “Sinner colpisce benissimo la palla ma non c’è variazione, pochi cambi di traiettoria”»

