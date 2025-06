Cahill | Chiesi a Djokovic di Sinner lui rispose ' Non ha un gioco' Da lì cambiò tutto

Nel mondo del tennis, le parole di Novak Djokovic risuonano come una preziosa lezione per Jannik Sinner: la capacità di adattarsi e leggere l’avversario fa la differenza. Dopo il trionfo di Wimbledon 2022, Nole aveva sottolineato come alcune strategie possano essere decisive. Ora, Sinner fa tesoro di questa saggezza, affinando il suo stile per affrontare le sfide future con rinnovata determinazione e intelligenza tattica.

Jannik fece tesoro delle parole di Nole, dopo la vittoria di Wimbledon nel 2022, quando gli rimontò due set: "Non c’è variazione al suo gioco. Pochi cambi di traiettoria, non viene a rete, non cerca di portarmi dentro il campo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cahill: "Chiesi a Djokovic di Sinner, lui rispose 'Non ha un gioco'. Da lì cambiò tutto"

