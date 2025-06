Caffeina del mondo | il documentario in onda su Rai 3

Stasera su Rai 3 alle 21.20, immergiti in un affascinante viaggio tra arte e innovazione con il documentario "Caffeina del mondo". Esploreremo le avanguardie artistiche del XX secolo, con un focus speciale sul futurismo italiano, una rivoluzione creativa che ha cambiato per sempre il panorama culturale europeo. Preparati a scoprire come questa corrente abbia dato energia e movimento alla storia dell’arte, lasciandoti senza fiato. Non perderlo!

Questa sera u Rai 3, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21.20 va in onda il documentario Caffeina del mondo. Un viaggio nel cuore delle avanguardie artistiche del XX secolo, analizzando in particolare il ruolo del futurismo italiano. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni. Il documentario racconta la grande avventura del Futurismo italiano, una delle prime avanguardie europee in grado di esplorare quasi ogni forma di espressione: pittura, scultura, letteratura, teatro, musica e cinema. Partendo dalle domande a cui cercarono di dare una risposta i primi Futuristi, racconteremo la nascita e lo sviluppo di un movimento culturale in grado di cambiare completamente la percezione delle distanze e del tempo nel XX secolo.

