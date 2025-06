Cadelbosco Sopra parroco grave dopo la caduta in bicicletta

Un incidente inatteso scuote la comunità di Cadelbosco Sopra: il parroco, don Gianni Repetti, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta, forse causata da un malore. Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Parma, si trova in condizioni critiche ma stabile. La vicenda sottolinea quanto la salute possa improvvisamente mettere alla prova anche le persone più robuste, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulla sua ripresa.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 19 giugno 2025 - Una caduta, forse dovuta agli effetti di un malore, ha fatto finire in ospedale il parroco di Cadelbosco Sopra, don Gianni Repetti, 70 anni, portato d’urgenza in elicottero al Maggiore di Parma, cosciente ma in evidente stato di choc. E’ accaduto poco prima delle 9 di stamattina nel centro della frazione di Zurco. Don Gianni era in bici, a pedalata assistita, su un tratto di pista pedonale, accanto all’ex Statale 63. Improvvisamente è stato visto cadere a terra, in stato di choc. E’ stato subito soccorso da alcune donne residenti in una casa vicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, parroco grave dopo la caduta in bicicletta

