Cade nel torrente Noce | è in gravissime condizioni

Un incidente drammatico scuote Monclassico: questa mattina, una persona è precipitata nel torrente Noce, rimanendo in gravissime condizioni. L’allarme, scattato alle prime luci del giorno, coinvolge un misterioso individuo le cui generalità sono ancora sconosciute. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragica caduta e assicurare alla vittima le cure necessarie. Restate con noi per aggiornamenti sulle sorti di questa vicenda.

L'allarme è scattato nel primo mattino di oggi, giovedì 19 giugno: una persona, di cui non sono ancora note le generalità, è caduta per cause ancora in via di accertamento nel fiume Noce a Monclassico, nel territorio comunale di Dimaro-Folgarida. A quanto si apprende la persona, dopo essere.

