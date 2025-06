Cade dal tetto di un' abitazione soccorso con Pegaso

Un grave incidente si è verificato oggi nel cuore delle campagne aretine, quando un uomo di 70 anni è precipitato dal tetto di una casa a Montebotolino, nel comune di Badia Tedalda. Soccorso immediatamente con un intervento di emergenza e trasportato con Pegaso, il suo stato resta preoccupante. La comunità si stringe attorno alla famiglia mentre si cercano risposte su come sia potuto accadere questo drammatico infortunio.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, nelle campagne dell'Aretino. I mezzi dell'eregenza urgenza sono accorsi a Montebotolino, nel comune di Badia Tedalda, per soccorrere un uomo precipitato dal tetto di un'abitazione. Si tratta di un 70enne che nella caduta avrebbe riportato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cade dal tetto di un'abitazione, soccorso con Pegaso

