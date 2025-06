Byd Italia fa il proprio ingresso in Unrae

BYD Italia fa il suo ingresso in UNRAE, segnando un passo importante nel panorama automobilistico nazionale. Il rinomato produttore cinese di veicoli elettrici e ibridi entra a far parte dell’associazione che rappresenta le case automobilistiche estere operanti in Italia, sottolineando l’impegno verso un futuro più sostenibile e innovativo. Un cambiamento che promette di rivoluzionare il mercato e le scelte dei consumatori italiani.

