Business responsabile iliad presenta Report sostenibilità 2024

Iliad si conferma leader anche nel campo della sostenibilità, presentando il suo Report 2024 dedicato a un business più responsabile e attento all’ambiente. Dopo il primo bilancio di sostenibilità del 2023, questa nuova analisi integra la strategia aziendale con le sfide globali europee, sottolineando l’impegno concreto verso un futuro più sostenibile. Un passo importante che rafforza la missione di Iliad di creare un impatto positivo per le generazioni future.

Milano, 19 giu. (askanews) - Iliad ha presentato il suo Report di sostenibilità per l'anno 2024, nel segno di "impegno verso un business sempre più responsabile nei confronti dell'ambiente e delle future generazioni". Dopo un primo bilancio di sostenibilità pubblicato nel 2023, in questo secondo Report iliad ha integrato la precedente analisi di materialità con quella di doppia materialità condotta a livello europeo dal gruppo, in linea con la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vista come opportunità per ridefinire le modalità di misurazione dei risultati ESG. "Essere responsabili, per iliad - ha commentato l'amministratore delegato Benedetto Levi - significa costruire un futuro in cui l'accesso al digitale sia inclusivo, la nostra impronta ambientale sempre più ridotta e il nostro modello di business trasparente ed etico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net