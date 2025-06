Bus treni aerei e metalmeccanici | sarà un venerdì di scioperi e disagi

Venerdì 236 si preannuncia un giorno di forti disagi per i pendolari e i viaggiatori, con bus, treni, aerei e il settore metalmeccanico in agitazione. La concomitanza di uno sciopero generale di 24 ore coinvolge numerosi sindacati, mettendo a dura prova la mobilità in tutta la regione metropolitana, in particolare a Mestre. Prepariamoci a possibili disservizi e ripercussioni sui nostri piani di viaggio, rendendo questa giornata un vero banco di prova per il sistema dei trasporti.

Sarà un venerdì difficile per chi vuole spostarsi, in tutto il territorio metropolitano e soprattutto a Mestre. La sovrapposizione dello sciopero generale di 24 ore di Usb, Cub, Sgb, che dovrebbe interessare soprattutto i trasporti (dato il numero di iscritti dei tre sindacati) ma può impattare.

Venerdì 20 giugno ci sarà lo sciopero di treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici: ecco orari e fasce garantite -> https://tinyurl.com/59457jav Vai su Facebook

#Gattuso: “Il calcio è la mia vita. Sarà un lavoro diverso. Spero di non stressare i colleghi della #SerieA e chi lavora all’estero. Treni, aerei… sarà questa la vita”. #Italia #Nazionale Vai su X

