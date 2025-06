Buone pratiche agronomiche confronto in Regione

Il panorama agricolo europeo si arricchisce di nuove occasioni di confronto e collaborazione. La visita della delegazione del Ministero dell’Agricoltura rumeno a Firenze, presso Palazzo Strozzi Sacrati, rappresenta un momento fondamentale per condividere buone pratiche agronomiche e rafforzare le relazioni tra le istituzioni. Un’occasione unica per promuovere sinergie e innovazioni che beneficeranno l’intera regione e l’intero continente.

Firenze, 19 giugno 2025 - Visita in Palazzo Strozzi Sacrati della delegazione del Ministero dell’agricoltura rumeno che in questi giorni sta realizzando un giro di incontri in Italia presso il Masaf e in particolare presso la Regione Toscana all’insegna delle “buone pratiche”. La visita si inquadra nel contesto di scambio di esperienze tra amministrazioni e le Reti nazionali dei paesi europei e permette di rafforzare le relazioni con i rappresentanti delle amministrazioni rumene, valorizzando le buone prassi nazionali e regionali nel contesto rumeno e europeo. “La Toscana è un modello d'eccellenza nelle buone pratiche agronomiche, - ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - un patrimonio di saperi e innovazioni che siamo orgogliosi di condividere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buone pratiche agronomiche, confronto in Regione

