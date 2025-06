Buon compleanno Raffaella La mostra fotografica per gli 82 anni della diva con scatti anche dai lidi bellariesi

Per festeggiare i 82 anni di Raffaella Carrà, il Comune di Bellaria ha aperto le porte a una mostra fotografica dedicata alla sua straordinaria carriera e alle sue radici bellariesi. Scatti iconici, anche dai lidi locali, raccontano la vita e il talento di una delle più amate dive della televisione italiana. Un omaggio che riporta alla memoria il suo sorriso contagioso e il suo spirito indomabile. La mostra sarà aperta fino a...

Avrebbe compiuto 82 anni ieri, 18 giugno, l’indimenticata Raffaella Carrà, deceduta il 5 luglio 2021. Bellariese di origine, è proprio lei che il Comune di Bellaria ha voluto celebrare attraverso una mostra temporanea con gli scatti più iconici che ritraggono la diva della tv italiana. . 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Buon compleanno Raffaella. La mostra fotografica per gli 82 anni della diva, con scatti anche dai lidi bellariesi

In questa notizia si parla di: raffaella - mostra - anni - diva

(? Rosanna Scardi) Al Bano visita Sophia Loren. Il cantante di Cellino San Marco ha postato la foto dell’incontro speciale in una storia sulla sua pagina Instagram. Lo scatto è stato fatto a Ginevra, a casa della diva italiana. Loren vive da oltre cinquant’anni n Vai su Facebook

Buon compleanno Raffaella. La mostra fotografica per gli 82 anni della diva, con scatti anche dai lidi bellariesi; Dua Lipa a Milano, l'omaggio a Raffaella Carrà: la popstar canta A far l'amore comincia tu; Raffaella Carrà, in mostra a Trieste fino al 16 marzo gli abiti di scena della diva nella città «dove è bello.

Raffaella Carrà avrebbe compiuto oggi 82 anni: l’icona che ha rivoluzionato la TV italiana - Ripercorriamo la sua vita, i successi, le battaglie e il suo impatto sulla TV e sulla società. Segnala 41esimoparallelo.it

Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 82 anni: lo scandalo dell'ombelico scoperto, la malattia e gli amori di una vita. «Morirò senza saperlo» - Showgirl, cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva: sono solo alcune delle sfaccettature di Raffaella Carrà, un'icona che va ben oltre ogni definizione. Si legge su leggo.it