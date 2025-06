Buon compleanno Mario Giordano Corrado Accaputo Marco d’Auria…

Oggi celebriamo non solo un compleanno, ma anche le persone straordinarie che rendono il nostro mondo più ricco e vibrante. Da Mario Giordano a Lorenzo Pellegrini, da Francesco Moser a Rosalba Neri, ogni nome rappresenta una storia, un talento, un sogno condiviso. Che questa giornata sia un inno alla gioia, all’ispirazione e alla gratitudine per tutte le meraviglie che portiamo dentro. Buon compleanno a tutti, e che il futuro sia ancora più luminoso!

Buon compleanno Mario Giordano, Lorenzo Pellegrini, Francesco Moser, Corrado Accaputo, Marco d’Auria, Emanuel Pinchas Abrahamson, Lino Dainese, Pietro Soddu, Rosalba Neri, Chico Buarque, Aung San Suu Kyi, Salman Rushdie, Edoardo Raspelli, Gilda Giuliani, Stefano Bizzotto, Pasquale Bruno, Cristina Bignardi, Massimiliano Gallo, Cristina Guerra, Sergio Boccadutri, Valerio Cleri, Claudio Terzi, Andrea de Falco, Riccardo Cervi, Laura Spreafico. Oggi 19 giugno compiono gli anni: Corrado Accaputo, giornalista; Marco d’Auria, giornalista; Emanuel Pinchas Abrahamson, opinionista; Pietro Soddu, politico; Paolo Scandaletti, giornalista, scrittore; Roberto Gori, ex calciatore, allenatore; Rosalba Neri, attrice; Mario Villa, ex calciatore; Luigi Bartolomei, ex calciatore; Alfio Brina, politico; Chico Buarque, cantante, scrittore, compositore; Fabio Baldassarri, politico; Aung San Suu Kyi, politica; Salman Rushdie, scrittore, saggista, attore; Lino Dainese, imprenditore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it