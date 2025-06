Buon compleanno alla Teodora Film 25 anni di passione per il cinema d’essai e la scoperta di nuove voci

Festeggiare i 25 anni di Teodora Film significa rendere omaggio a un’epoca di passione, innovazione e scoperta nel cinema d’essai italiano. Con una storia fatta di scelte coraggiose e scoperte di nuove voci, questa casa di distribuzione ha lasciato un’impronta indelebile. In occasione di questo traguardo, l’Arena Casa del Cinema di Roma ospita una retrospettiva con dieci titoli emblematici: un omaggio doveroso a una realtà che merita di essere celebrata e ricordata.

Alla casa di distribuzione Teodora Film andrebbe eretta una stele votiva in ogni sala cinematografica italiana. E non lo diciamo solo perché in queste settimane Teodora compie 25 anni e all' Arena casa del cinema di Roma dal 19 al 30 giugno vengono riproposti dieci emblematici titoli da loro distribuiti negli anni. Vieri Razzini e Cesare Petrillo sono in realtà stati i primi in Italia ad aver intuito quel pertugio, quella nicchia del cinema d'essai, che poi a cascata è stata riempita da mezzo mondo (aziende private ed enti pubblici), nella quale convivevano l'onda lunga dell'art house festivaliero anni novanta carica di autori nascosti e preziosi, come di una certa tendenza creativo drammaturgica, permetteteci, più seria e dialettica, meno evanescente ed esibizionista, di tutto il mondo Lgbtq+ oggi riassunto nel banalizzante termine queer.