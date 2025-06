Buffon | Bene che qualcuno ricordi le parole di Luis Enrique su Gattuso Passo indietro se il tempo dirà errore

Buffon, il faro della nostra Nazionale, ha recentemente ricordato le parole di Luis Enrique su Gattuso, sottolineando l’importanza delle scelte e dei passi indietro nel calcio. In un momento cruciale, le sue parole ci invitano a riflettere sul valore dell’esperienza e del coraggio di ripartire. Un ricordo che arricchisce il nostro spirito sportivo e ci prepara ad affrontare nuove sfide con rinnovata determinazione.

Il capo delegazione dell`Italia Gianluigi Buffon ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ct della Nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: buffon - quot - bene - ricordi

Buffon: "Con l'arbitro Oliver ho sbagliato, ma lo rifarei" - Gianluigi Buffon, storica leggenda del calcio italiano, ha recentemente rilasciato dichiarazioni al Salone del Libro di Torino, ammettendo di aver sbagliato con l'arbitro Oliver, ma affermando che rifarebbe la stessa scelta.

Nasce la nuova Italia Buffon. Gattuso. Bonucci. Barzagli. Forse anche Zambrotta. E Cesare Prandelli, il ct dell’Italia finalista a Euro 2012, bella, spettacolare, offensiva, eguagliata per stile soltanto dalla prima di Mancini. Sta nascendo un’Italia ad altissimo Vai su Facebook

Buffon: Il mio sogno era vincere lo scudetto con il Parma.

Buffon: «Bene, qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso. Si danno etichette per non approfondire» - Il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di Gattuso. Come scrive ilnapolista.it

Buffon: "Motta, ricordi Lippi? Allegri mi fece capire. Chiellini, magari..." - L'effetto fa bene a tutti, non sono sorpreso perché per arrivare a certi livelli non si improvvisa niente. Riporta msn.com