Buffon, gigante di prima Repubblica, incarna il vero potere: silenzioso, deciso e rispettato. In un contesto dove le parole contano meno dei fatti, il campione dimostra che la forza non ha bisogno di clamore. È così che il potere autentico si manifesta, con dignità e determinazione. E questa, forse, è la lezione più grande da imparare.

Ci sono tre persone al tavolo dei relatori della conferenza di presentazione di Rino Gattuso nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il primo è Gravina, il presidente della Federcalcio, che ha parlato in apertura. È il padrone di casa. Ha spiegato la scelta di Gattuso e bla bla bla. Il secondo è l’attore protagonista, il prescelto, l’uomo da copertina. Ha risposto a tutte le domande. Il terzo è rimasto in silenzio. Ha parlato solo quando è stato interpellato. Secondo un vecchio adagio di filosofia della politica, il potere di una persona è inversamente proporzionale al suo grado di esposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon gigante da Prima Repubblica: il potere, quello vero, si comporta così

