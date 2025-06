Buffon | Bene qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso Si danno etichette per non approfondire

Gigi Buffon, icona del calcio italiano, ha recentemente sottolineato l'importanza della scelta di Gattuso come nuovo ct della Nazionale, definendola “funzionale” e radicata nel rispetto reciproco. Ricordando le parole di Luis Enrique circa tre anni fa, che esaltava lo stile di Gattuso al Valencia, si apre una riflessione sull’influenza delle opinioni esterne e sul valore di un calcio autentico. Ma quanto contano davvero le etichette nel mondo del pallone?

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ct Gennaro “Rino” Gattuso. Buffon: «Non avrei mai potuto dare le dimissioni dalla Nazionale, quella di Gattuso è una scelta funzionale». Luis Enrique tre anni fa diceva che il calcio che gli piaceva di più in Spagna era quello di Gattuso col Valencia. Questa valutazione ha avuto un peso? «Mi fa piacere che tu sia a conoscenza di quella intervista perché all’epoca mi aveva fatto piacere. Io ho giocato anche contro squadre di Rino e avevo sempre grandi difficoltà, l’idea che dietro ci fosse una identità e lavoro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon: «Bene, qualcuno ricorda le parole di Luis Enrique su Gattuso. Si danno etichette per non approfondire»

