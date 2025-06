Bublik incredulo | Onestamente non so come ho fatto a battere Sinner Mi ha dato una possibilità

Bublik incredulo e felice: la scena di Halle si anima con un risultato inaspettato. Dopo aver battuto Sinner per la seconda volta in carriera, il talento kazako dimostra ancora una volta di essere un outsider da rispettare. Un trionfo che lascia tutti senza parole e apre nuove prospettive nel circuito. Ma come ha fatto Bublik a superare un avversario così forte? Scopriamolo insieme.

Bublik per la seconda volta in carriera è riuscito a sconfiggere Jannik Sinner. Il giocatore kazako si è imposto in tre set ed ha realizzato un'impresa, pure per lui inspiegabile, ad Halle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bublik incredulo: “Onestamente non so come ho fatto a battere Sinner. Mi ha dato una possibilità ”.

Bublik incredulo: "Onestamente non so come ho fatto a battere Sinner. Mi ha dato una possibilità" - Il giocatore kazako si è imposto in tre set ed ha realizzato un'impresa, pure per lui inspiegabile, ad Halle.

