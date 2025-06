BTS nel 2026 il ritorno sulle scene della band k-pop? Le indiscrezioni

Il mondo del K-pop è in fermento: i BTS, la leggendaria band sudcoreana, potrebbero tornare sulle scene nel 2026 dopo un'assenza di sei anni. Con il completamento del servizio militare di tutti e sette i membri, il ritorno si preannuncia come un evento imperdibile per milioni di fan in tutto il mondo. L’attesa sta per finire: il nuovo capitolo di questa icona musicale sta per iniziare.

Si avvicina il ritorno dei BTS sulle scene: la band k-pop che ha pubblicato l'ultimo album nel 2020 ed a tre dal live con il quale si erano congedati momentaneamente dal pubblico, sarebbe vicina al coming back che potrebbe arrivare nel 2026 I sette i membri dell'iconico gruppo K-pop avranno completato il servizio militare obbligatorio di 18 mesi entro questo fine settimana. Jimin e Jungkook sono stati congedati dalle forze armate sudcoreane la scorsa settimana, poco dopo che anche RM e V hanno completato il loro servizio obbligatorio. Jin è stato congedato la scorsa estate preceduto da J-Hope lo scorso ottobre.

