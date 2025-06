Bruxelles non sa distinguere tra bene e male

l’Europa su un sentiero sempre più oscuro, dimostrando che Bruxelles sembra aver dimenticato cosa significa distinguere tra bene e male. Quando si pensa di aver toccato il punto più basso, ecco che si apre una nuova voragine di errori e ambiguità etiche. La proposta di sanzionare Israele da parte di Kaja Kallas è l’ennesima prova di come l’UE si perda in un labirinto di scelte discutibili, mettendo a rischio la sua stessa credibilità e valori fondamentali.

Quando pensi che l'Europa abbia toccato il fondo, quello è il momento in cui a Bruxelles si inizia a scavare. Ieri l'Alto rappresentante per la politica estera, l'estone Kaja Kallas, ha svelato il suo desiderio: sanzionare Israele. Che la signora fosse inadeguata per quel ruolo lo sapevamo, ma che potesse superare i suoi predecessori - il nulla cosmico di Federica Mogherini e la trombonaggine di Josep Borrell - non era scontato. Kallas ha messo a segno l'impresa ieri, dichiarando al mondo il suo sconforto nel non riuscire a punire Israele perché non c'è accordo tra i 27 Stati dell'Unione. Per fortuna c'è ancora qualcuno che non ha consegnato la testa ai tagliagole di Hamas e ai boia dell'Iran.

