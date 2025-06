Brutto infortunio in azienda | operaio cade nel vuoto per 8 metri

Un grave incidente sul lavoro scuote Ghedi: un operaio di 37 anni è precipitato da circa 8 metri dal tetto di un capannone, rischiando la vita. Il tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno è stato segnato da un intervento tempestivo e drammatico, con il soccorso in codice rosso e il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Un episodio che mette in luce l’importanza della sicurezza nelle attività lavorative.

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno a Ghedi. Un operaio di 37 anni è caduto dal tetto di un capannone, precipitando nel vuoto da un’altezza di circa 8 metri. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Brutto infortunio in azienda: operaio cade nel vuoto per 8 metri

In questa notizia si parla di: infortunio - operaio - vuoto - metri

Il camion perde i freni e travolge un operaio: infortunio mortale a Vernio - A Vernio, un grave incidente sul lavoro si è concluso con un decesso. Un operaio, impegnato nelle operazioni di scarico da un camion parcheggiato in pendenza, è stato travolto dal mezzo, che ha perso i freni.

L’uomo stava eseguendo alcuni interventi in una palazzina di viale Leopardi quando si è verificato l’incidente: una caduta di circa sette metri nel vuoto che non ha lasciato scampo alla vittima Vai su Facebook

Brutto infortunio in azienda: operaio cade nel vuoto per 8 metri; Terni, precipita nel vuoto da tre metri mentre sta lavorando. Resta ferito un operaio di 62 anni; Cade nel vuoto da otto metri d'altezza, operaio in prognosi riservata.

Brutto infortunio in azienda: operaio cade nel vuoto per 8 metri - Soccorso da un’eliambulanza e ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia. Scrive bresciatoday.it

Operaio cade da una tettoia e vola per 5 metri: arriva l’eliambulanza - Il giovane di nazionalità di 30 anni è rimasto ferito al volto ... Come scrive msn.com