Bruttissima notizia per Simona Ventura e Paola Perego mentre un noto conduttore gongola | ecco chi è

In un’estate infuocata per la televisione italiana, le pedine si muovono come in una partita di scacchi, portando notizie sorprendenti. Simona Ventura e Paola Perego devono affrontare un duro colpo, mentre un noto conduttore si gode il momento di gloria. La cancellazione di "Citofonare Rai 2" segna un capitolo doloroso, lasciando il pubblico nel silenzio. Ma chi avrà finalmente la meglio in questa partita?

Nell’infuocata estate della televisione italiana, si muovono le pedine dei palinsesti come in una partita a scacchi. E mentre c’è chi fa un passo indietro, qualcun altro si gode la promozione. È il caso di Simona Ventura e Paola Perego, che devono incassare una decisione pesante arrivata dai piani alti di Rai2. La loro creatura domenicale, Citofonare Rai 2, non tornerà in onda a settembre. Un addio silenzioso, ma rumorosissimo nel suo significato, che arriva mentre un altro volto Rai – spesso discusso e polarizzante – si prende addirittura il doppio dello spazio. Simona Ventura e Paola Perego: in arrivo una brutta notizia. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Bruttissima notizia per Simona Ventura e Paola Perego, mentre un noto conduttore gongola: ecco chi è

