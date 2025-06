Brutte notizie per Google | chiesta la conferma della multa record da 4 miliardi di euro

Brutte notizie per Google: l’avvocato generale della Corte di giustizia europea ha chiesto di confermare la multa record di 4,1 miliardi di euro inflitta dall’UE per abuso di posizione dominante nel sistema Android. Un verdetto che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella lotta antitrust e mettere in discussione l’egemonia del gigante tech. Resta da vedere se questa richiesta si tradurrà in una sentenza definitiva, ma il rischio di una batosta pesante si fa sempre più concreto.

Nuova batosta per Google. L'avvocato generale della Corte di giustizia europea ha chiesto che vanga confermata la multa record di 4,1 miliardi di euro inflitta da Bruxelles per abuso di posizione dominante nel sistema operativo Android. Il parere non è vincolante, ma solitamente viene accolto dai. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Brutte notizie per Google: chiesta la conferma della multa record da 4 miliardi di euro

In questa notizia si parla di: google - multa - record - miliardi

L’Ue è a un passo dal confermare una multa da 4,12 miliardi a Google - Google si trova a un passo da una multa record da 412 miliardi, dopo l’appello dell’avvocata generale della Corte di Giustizia europea per confermare l’accusa di abuso di posizione dominante.

Brutte notizie per Google: chiesta la conferma della multa record da 4 miliardi di euro; Il consulente del tribunale della Ue si schiera con le autorità di regolamentazione nella lotta di Google contro la multa antitrust della Ue; Google : avvocatura generale Ue a favore della multa da 4,1 miliardi.

Brutte notizie per Google: chiesta la conferma della multa record da 4 miliardi di euro - L'azienda di di Mountain View è da anni al centro di una battaglia legale con la Commissione, con l'accusa di aver abusato della sua posizione dominante sui sistemi Android per favorire il browser Chr ... europa.today.it scrive

Avvocato Corte Ue: "Confermare multa da 4,12 miliardi a Google" - Nel caso Google Android, l'Avvocato Generale Juliane Kokott propone alla Corte di Giustizia di respingere il ricorso di Google e, quindi, di confermare la nuova ammenda di 4,124 miliardi ... Come scrive ansa.it