brunori sas incanta il circo massimo con il suo live con orchestra

Brunori Sas ha regalato uno show unico al pubblico del Circo Massimo con un live con orchestra che inaugura il suo tour estivo. Una notte magica quella andata in scena ieri sotto il cielo di Roma: Brunori Sas ha incantato migliaia di persone portando tutto il suo mondo di cantautore per la prima volta al Circo Massimo, con il primo dei due speciali appuntamenti Live con orchestra, prodotti da Vivo Concerti -il secondo ad ottobre all’Arena di Verona. Nel grande tempio della musica live capitolina, due ore di musica ed emozioni condensate in uno show intimo e collettivo allo stesso tempo, che ha messo al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, per celebrare i quindici anni di carriera di Dario Brunori in compagnia del fedelissimo popolo brunoriano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu