Brunori Sas festeggia 15 anni di carriera al Circo Massimo

annati di carriera di Brunori Sas. Un traguardo importante che ha trasformato il Circo Massimo in un palcoscenico magico, dove musica e emozioni si sono intrecciate in un evento indimenticabile. La serata ha confermato come l’arte di Brunori continui a emozionare, coinvolgere e unire le persone, creando ricordi destinati a durare nel tempo. La festa è solo all'inizio: il meglio deve ancora arrivare.

Una notte speciale quella andata in scena ieri sotto il cielo di Roma: Brunori Sas ha entusiasmato migliaia di fan portando tutto il suo mondo cantautorale al Circo Massimo, con il primo dei due speciali appuntamenti Live con Orchestra Due ore di musica ed emozioni condensate in uno show intimo e collettivo allo stesso tempo, che ha messo al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, per celebrare i quindici anni di carriera di Dario Brunori. Uno spettacolo arricchito dall’ inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale, che Brunori Sas ha costruito come la sceneggiatura di un film: «L’ho pensato un po’ come si scrive un film: si parte da fuori e si finisce dentro. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Brunori Sas festeggia 15 anni di carriera al Circo Massimo

“Ho maltratto per anni il mio corpo, ho perso 10 kg e sono fiero. Giocavo con lo stereotipo dell’uomo de panza e del cantautore gucciniano”: così Brunori Sas - Dopo anni di battaglie interiori e maltrattamenti al mio corpo, ho finalmente raggiunto un traguardo importante: ho perso 10 kg e mi sento più forte che mai.

