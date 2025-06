Brunori Sas al Circo Massimo 15 anni di carriera celebrati con l’orchestra

Un grande traguardo per Brunori Sas: i suoi 15 anni di carriera sono stati celebrati in grande stile con un concerto indimenticabile al Circo Massimo, accompagnato dall’orchestra. Migliaia di persone hanno condiviso un’esperienza unica sotto il cielo romano, ascoltando il cantautore che ha portato tutta la sua emozione e talento sul palco. Un evento che resterà nella memoria di molti, segnando un’importante pietra miliare nella sua carriera.

Migliaia di persone hanno assistito ieri al concerto di Brunori Sas sotto il cielo di Roma, l’artista ha portato tutto il suo mondo di cantautore per la prima volta al Circo Massimo, con il primo dei due appuntamenti ‘Live con Orchestra’, prodotti da Vivo Concerti – il secondo ad ottobre all’Arena di Verona. Brunori Sas al Circo Massimo: due ore di show . Nel tempio della musica live capitolina, due ore di musica in uno show intimo e collettivo, che ha messo al centro assoluto la musica, la condivisione e l’alchimia tra gli strumenti, per celebrare i quindici anni di carriera di Dario Brunori in compagnia del suo pubblico più fedele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brunori Sas al Circo Massimo, 15 anni di carriera celebrati con “l’orchestra”

Brunori Sas live con orchestra al Circo Massimo - evento imperdibile al Circo Massimo, dove l’energia della sua musica si fonderà con la suggestiva cornice storica.

Brunori Sas, ovvero come fare il Circo Massimo in punta di piedi. Ieri sera a Roma un'orchestra ha accompagnato uno che interpreta canzoni come si stendono i panni: con cura e umiltà domestica. Malinconia cantata e autoironia parlata: il racconto del concer

Brunori Sas, ovvero come fare il Circo Massimo in punta di piedi. Ieri sera a Roma un’orchestra ha accompagnato uno che interpreta canzoni come si stendono i panni: con cura e umiltà domestica. Malinconia cantata e autoironia parlata: il nostro racconto Vai su X

Una Notte Magica a Roma: Brunori Sas incanta il Circo Massimo per i 15 anni di carriera - Una notte magica ha animato il cielo di Roma ieri sera, quando Brunori Sas ha portato il suo universo cantautorale al Circo Massimo per la prima volta. Segnala megamodo.com

Brunori al Circo Massimo tra risate, canzoni ed emozioni - ROMA – “Ho detto a Simon Le Bon che sposerò Dario Brunori”; è tutto qui il popolo brunoriano, i centurioni di dario, schierati come bonzi alla corte dell’imperatore nella foresta pluviale in cui si è ... Si legge su quotidianodelsud.it