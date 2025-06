Brum Brum ad Arezzo | Ferrari e auto d’epoca sfilano tra storia e meraviglia

Le strade di Arezzo si sono trasformate in un palcoscenico di eleganza e passione, dove il rombo delle Ferrari e il fascino delle auto d’epoca hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia della città. Tra sguardi ammirati e scatti emozionanti, cittadini e turisti hanno condiviso un’esperienza unica, celebrando il connubio tra passato e presente. La parata continua, portando con sé il sogno di un’auto che incarna stile e bravura, lasciando tutti con il desiderio di…

Oggi Arezzo ha risuonato del rombo dei motori: ben 100 Ferrari e oltre 400 auto d’epoca hanno attraversato la città in una spettacolare parata che ha incantato cittadini e turisti. I partecipanti, molti dei quali stranieri, hanno immortalato con entusiasmo le nostre bellezze: Corso Italia, la Pieve, il Casinò della Nobiltà, il Palazzo Comunale, la maestosa Cattedrale. Il corteo ha proseguito il suo cammino passando per piazza Viva Maria e sfiorando il Pozzo del Tofano in via dell’Orto — luoghi ricchi di storia e letteratura, forse sconosciuti a molti, come il legame con Boccaccio. Le foto qui Alcuni guidatori, alle prese con le insidie delle salite cittadine e con una certa inesperienza nella gestione della frizione, hanno finito per “sgassare” un po’ troppo. 🔗 Leggi su Lortica.it