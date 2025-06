Bruce Springsteen su Jeremy Allen White | Sul set di Liberami dal Nulla è stato incredibilmente tollerante

Nel cuore di Hollywood, tra musica e cinema, Bruce Springsteen ha espresso grande ammirazione per Jeremy Allen White, protagonista di "Liberami dal Nulla". La sua testimonianza rivela un rispetto profondo per l'impegno dell'attore sul set, sottolineando un ambiente incredibilmente tollerante e creativo. Questa collaborazione promette di portare al pubblico un film intenso e autentico, unendo le voci di due star straordinarie. La loro sinergia apre nuove strade nel mondo dello spettacolo, consolidando un progetto destinato a lasciare il segno.

La star della musica Bruce Springsteen ha parlato del lavoro compiuto da Jeremy Allen White durante le riprese del film biografico Liberami dal Nulla. Bruce Springsteen è tornato a lodare Jeremy Allen White per il lavoro compiuto durante le riprese del film Springsteen: Liberami dal Nulla, di cui ieri è stato condiviso il trailer. L'icona della musica, in un'intervista a Rolling Stone, ha parlato delle sue visite al set del progetto biografico, spiegando inoltre quando ha preferito non essere presente durante i ciak. Quando il Boss era sul set Parlando del film diretto da Scott Cooper, Bruce Springsteen ha spiegato che non ha voluto assistere alla realizzazione di alcuni parti della storia: "Non ero presente per alcune scene. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Springsteen su Jeremy Allen White: "Sul set di Liberami dal Nulla è stato incredibilmente tollerante"

In questa notizia si parla di: bruce - springsteen - jeremy - allen

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

Il trailer del biopic su Bruce Springsteen, con Jeremy Allen White - Il Post Vai su X

La campagna per l’Oscar di Jeremy Allen White è ufficialmente iniziata. Evviva! ” Il trailer di "Springsteen: Liberami dal nulla", il biopic su Bruce Springsteen che vede Jeremy Allen White nei panni del Boss, è finalmente online e ha già scatenato reazioni forti. Il Vai su Facebook

Il Primo Trailer Ufficiale del Film su Bruce Springsteen con Jeremy Allen White - HD; Il trailer di Springsteen: Liberami dal Nulla, è una vera rivelazione; Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen nel biopic 'Liberami dal nulla': possibile candidatura all'Oscar?.

Bruce Springsteen su Jeremy Allen White: "Sul set di Liberami dal Nulla è stato incredibilmente tollerante" - La star della musica Bruce Springsteen ha parlato del lavoro compiuto da Jeremy Allen White durante le riprese del film biografico Liberami dal Nulla. Lo riporta msn.com

Bruce Springsteen ha visitato il set di Deliver Me From Nowhere e ha adorato Jeremy Allen White - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com