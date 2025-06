Bruce Springsteen l’attacco a Trump per le politiche sull’immigrazione | Una tragedia americana

Bruce Springsteen torna a far sentire la sua voce, questa volta puntando il dito contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump. Attraverso un articolo sul New York Times, il Boss denuncia una crisi che definisce “una tragedia americana”, evidenziando come la deindustrializzazione e l’aumento delle disuguaglianze abbiano alimentato divisioni profonde. La sua voce si aggiunge a quella di chi lotta per un futuro più giusto e inclusivo negli Stati Uniti.

Bruce Springsteen ha attaccato ancora una volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le sue “disgustose” politiche sull’immigrazione. Sulle pagine del New York Times, il Boss ha parlato di una miriade di argomenti, tra cui il materiale inedito in arrivo e lo stato attuale della politica negli Stati Uniti: “È una tragedia americana.Penso che sia stata la combinazione tra la deindustrializzazione del Paese e l’incredibile aumento della disparità di ricchezza a lasciare indietro così tante persone. Era maturo per un demagogo.E anche se non posso credere che sia arrivato questo imbecille, per alcuni era adatto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bruce Springsteen l’attacco a Trump per le politiche sull’immigrazione: “Una tragedia americana”

In questa notizia si parla di: bruce - springsteen - trump - politiche

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

BRUCE SPRINGSTEEN attacca di nuovo DONALD TRUMP, definendolo "CORROTTO, INCOMPETENTE e TRADITORE". Dopo aver espresso il suo disappunto per Donald Trump il mese scorso durante i suoi spettacoli a Manchester, in Inghilterra, Bruce Spri Vai su Facebook

Bruce Springsteen contro Trump: «L'America che amo è nelle mani di un'amministrazione corrotta e di un presidente inadatto»; Bono sta con Springsteen contro Trump: 'C’è un solo Boss in America'; Trump attacca Bruce Springsteen dopo le accuse del cantante, la risposta del tycoon che tira in ballo Biden.

Bruce Springsteen di nuovo contro il presidente Trump: «L’amministrazione Trump è corrotta, incompetente e traditrice» - La rockstar, impegnata in un tour europeo che il 30 giugno e 3 luglio lo porterà anche in Italia, dal palco di Berlino si è scagliata di nuovo contro il presidente Usa ... Si legge su vanityfair.it

Scontro tra Bruce Springsteen e Donald Trump: la musica e la politica si affrontano - parlar male del presidente degli Stati Uniti”, ha scritto Trump, attaccando non solo le posizioni politiche ... Secondo notizie.it