Bruce Springsteen ha visitato il set di Deliver Me From Nowhere e ha adorato Jeremy Allen White

Bruce Springsteen ha recentemente visitato il set di "Deliver Me From Nowhere", un film biografico che narra la creazione del suo iconico album del 1982, "Nebraska". L’artista ha confessato di aver evitato alcune scene profondamente personali, ma ha anche espresso grande ammirazione per Jeremy Allen White, protagonista della pellicola. Una testimonianza di come l’arte possa unire realtà e finzione, rivelando aneddoti mai svelati prima.

Bruce Springsteen racconta di aver visto prendere vita il suo film biografico “ Deliver Me From Nowhere “, rivelando che a volte evitava scene “ profondamente personali ” quando si recava sul set. “Deliver Me From Nowhere”, in cui la star di “The Bear” Jeremy Allen White interpreta Springsteen, racconta la realizzazione del suo album del 1982 “Nebraska”. Il disco sarebbe diventato uno dei suoi lavori più importanti, e fù realizzato in un periodo in cui Springsteen stava riconciliando il suo successo con i fantasmi del passato. In una nuova intervista con Rolling Stone, a Springsteen è stato chiesto com’è stato guardare qualcun altro interpretare una versione più giovane di lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bruce Springsteen ha visitato il set di Deliver Me From Nowhere e ha adorato Jeremy Allen White

