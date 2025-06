Bruce Lee Jackie Chan e altri classici della cinematografia cinese potrebbero tornare in sala grazie all' IA

Un entusiasmante progetto che unisce tradizione e innovazione sta per rivoluzionare il mondo del cinema cinese. Grazie all'intelligenza artificiale, Bruce Lee, Jackie Chan e altri iconici classici delle arti marziali potrebbero tornare in sala, offrendo nuove esperienze ai fan di tutto il mondo. Questa iniziativa, approvata dal governo e presentata allo Shanghai Film Festival, dimostra come la tecnologia possa preservare e ravvivare il patrimonio culturale. La rivoluzione sta per cominciare!

L'iniziativa, approvata dal governo e presentata allo Shanghai Film Festival, prevede la "rivitalizzazione" tramite intelligenza artificiale di 100 classici di arti marziali. Allo Shanghai Film Festival è stato annunciato un maxi progetto per "riattivare" 100 capolavori del kung fu attraverso l'intelligenza artificiale. Tra i titoli coinvolti figurano Fist of Fury, Drunken Master e Once Upon a Time in China, indicando dunque la volontĂ di riportare sullo schermo Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li e una schiera di grandi nomi del cinema marziale di tutti i tempi. Sostenuto dalle autoritĂ cinesi, l'iniziativa punta a fondere patrimonio culturale e tecnologia per ridisegnare l'estetica dei film classici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bruce Lee, Jackie Chan e altri classici della cinematografia cinese potrebbero tornare in sala grazie all'IA

In questa notizia si parla di: bruce - jackie - chan - classici

Lo sapevi che Jackie Chan inizialmente non voleva lavorare con Jaden Smith in The Karate Kid… perché pensava fosse solo l’ennesimo ragazzino viziato di Hollywood? Prima dell’inizio delle riprese, Jackie era convinto: “Non funzionerà . Non ha discip Vai su Facebook

Bruce Lee, Jackie Chan e altri classici della cinematografia cinese potrebbero tornare in sala grazie all'IA; Tokyo: La leggenda del Kung Fu Sammo Hung parla della sua carriera di sette decenni, lavorando con Bruce Lee, Jackie Chan e Donnie Yen; Buio in sala e calci in faccia: ecco il catalogo delle arti marziali al cinema.

Bruce Lee, Jackie Chan e altri classici della cinematografia cinese potrebbero tornare in sala grazie all'IA - Allo Shanghai Film Festival è stato annunciato un maxi progetto per "riattivare" 100 capolavori del kung fu attraverso l'intelligenza artificiale. Da msn.com

Jackie Chan: 10 film fondamentali dell’attore, regista e icona globale - La carriera di Jackie Chan in 10 film, fondamentali per comprendere l’evoluzione di Jackie Chan come attore, regista e icona globale ... Lo riporta cinematographe.it