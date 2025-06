Brescia Calcio nel caos gli ultrà annunciano ricorso contro i provvedimenti della questura

Il mondo del Brescia Calcio è in subbuglio: tra sanzioni, indagini e tensioni, gli ultrà annunciano battaglia legale contro i provvedimenti della questura. Un fuoco di bivio che rischia di sconvolgere l’intera stagione e mettere in discussione il futuro del club. In un clima incandescente, la tifoseria si mobilita, determinata a difendere i propri diritti e la passione per la maglia. La vicenda è ancora tutta da scrivere.

Brescia, 19 giugno 2025 – Gli ultrà del Brescia non ci stanno e promettono battaglia. Una battaglia legale contro i provvedimenti emessi dal questore di Brescia nei confronti di tre esponenti del gruppo “Brescia 1911 ex Curva Nord”. Uno di loro non potrà fare rientro a Brescia per i prossimi tre anni, gli altri due per quattro. Brescia Calcio, indagato Massimo Cellino: società nel mirino per crediti fiscali inesistenti. Perquisizioni della Finanza Il provvedimento, firmato dal Questore di Brescia Paolo Sertori, arriva dopo i disordini del 9 giugno scorso quando una cinquantina di tifosi aveva inscenato una protesta, in Piazza della Loggia, contro il progetto di una possibile fusione tra il Brescia Calcio (fallito) e altre tre società bresciane: FeralpiSalò, Lumezzane e Ospitaletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia Calcio nel caos, gli ultrà annunciano ricorso contro i provvedimenti della questura

ULTRAS BRESCIA 1911 Solo Brescia “IN OGNI COSA CHE FACCIAMO… NON CI PIEGHIAMO!” “Oggi per gli Ultras… domani per tutta la città!” Mentre gran parte della stampa nazionale e - dobbiamo ammetterlo - anche di quella locale parla della protest Vai su Facebook

