Brescia apre le porte allo speciale “Aperitivo in Piazzetta”, una giornata all’insegna dell’aperitivo #SenzaEtichette.

Sabato 21 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 00.00, Campari Soda accoglierà il pubblico in piazza della Loggia a Brescia con una serie di spettacolari installazioni in pieno stile #SenzaEtichette, coinvolgendo ben sei locali della città.

