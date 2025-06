brembo mette i freni anche alle mountain bike

un primo passo di una strategia ambiziosa di Brembo nel settore delle due ruote, puntando a garantire performance di livello superiore anche fuori dalla pista. Con questa innovativa partnership, il brand italiano si prepara a rivoluzionare l’esperienza di chi affronta sentieri e trail, confermando il proprio ruolo da protagonista nell’alta tecnologia e nella precisione, ovunque ci siano due ruote in movimento.

MILANO Brembo, già fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. Il gruppo, fondato da Alberto Bombassei e guidato Matteo Tiraboschi, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike grazie all'avvio della collaborazione con il team di Specialized, tra le principali azienda produttrice di biciclette. L'alleanza rappresenta solo l'inizio del percorso di Brembo che punta a ridefinire gli standard della frenata nel mondo delle competizioni mountain bike. Entrare ufficialmente nel "mondo del cycling attraverso la porta principale del campionato mondiale Mtb è una nuova sfida entusiasmante per Brembo", afferma Andrea Paganessi, direttore della divisione moto di Brembo.