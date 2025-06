Brembo entra nel mondo delle MTB con Specialized il freno sempre al comando

Brembo sfida nuovi terreni e ridefinisce l'eccellenza nel mondo delle mountain bike, unendosi a Specialized Gravity. Questa alleanza innovativa porta il freno—sempre al comando—nel cuore delle competizioni MTB, consacrando Brembo come la regina della frenata. Il risultato? Un binomio vincente che promette prestazioni straordinarie e sicurezza senza compromessi, aprendo un nuovo capitolo per gli appassionati di downhill e non solo.

Brembo entra nel mondo delle mountain bike con Specialized - Brembo e Specialized Gravity uniscono le forze per rivoluzionare il mondo delle mountain bike, portando innovazione e performance ai massimi livelli.

Due icone dell'innovazione e della performance si incontrano nella competizione tra mountain bike: nasce la partnership tra Brembo e Specialized Gravity. Il debutto ufficiale sarà in occasione della gara in Val di Sole, tappa prevista il 20-22 giugno nel calend

