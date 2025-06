Bradley Cooper Maluma e Vinícius Júnior accendono la nuova era di BOSS Bottled Beyond

ricoprire, ma solo un’identità autentica da scoprire e condividere. In questo contesto di evoluzione e libertà, BOSS presenta Boss Bottled Beyond, la fragranza che incarna la nuova era di uomini audaci e originali, pronti a riscrivere le regole del proprio stile di vita. Con protagonisti d’eccezione come Bradley Cooper, Maluma e Vinicius Júnior, questa collezione rivoluzionaria invita ogni uomo a esprimersi senza limiti, celebrando l'unicità di ognuno di noi.

BOSS ha iniziato una vera rivoluzione nel mondo patinato della moda e della cosmesi, partendo prima di tutto da una domanda per nulla banale, ovvero cosa significhi oggi essere uomini. L'interrogativo può sembrare a un primo sguardo un esercizio di retorica che però vale la pena fare perché la questione resta al centro di ogni conversazione che valga la pena di essere affrontata. Non ci sono - oggi - più armature da indossare, né ruoli fissi da interpretare. L’idea stessa di mascolinità è in piena evoluzione – e proprio per questo è un terreno fertile per chi ha voglia di riscrivere le regole. È qui che entrano in scena tre nomi che, nei rispettivi mondi, rappresentano molto più del proprio successo: Bradley Cooper, Maluma e Vinícius Júnior. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bradley Cooper, Maluma e Vinícius Júnior accendono la nuova era di BOSS Bottled Beyond

