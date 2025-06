Bradisismo appello della Caritas ai proprietari di case | Affittate alle famiglie colpite dal sisma

In un momento di grande emergenza, la Caritas Diocesana di Pozzuoli fa appello ai proprietari di case nell’area flegrea: uniamo le forze per offrire una soluzione concreta alle famiglie sfollate dal sisma. La solidarietà può fare la differenza, trasformando un semplice invito in un gesto di speranza. È il momento di agire insieme per restituire dignità e sicurezza a chi ha perso tutto. La riunione si conclude con un pressing deciso:...

Una casa per le famiglie sfollate di Bagnoli. La Caritas Diocesana di Pozzuoli lancia un appello rivolto ai proprietari di appartamenti privati dell’area flegrea. L’invito parte in seguito all’incontro del Tavolo interistituzionale convocato dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. La riunione si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, appello della Caritas ai proprietari di case: "Affittate alle famiglie colpite dal sisma"

In questa notizia si parla di: appello - caritas - proprietari - famiglie

Caritas Italiana: Appello per l'Integrazione nel Referendum sulla Cittadinanza - Caritas Italiana lancia un forte appello per il referendum sulla cittadinanza, sottolineando l'importanza di integrare chi condivide doveri e valori.

Gregorio, malato di leucemia e solo, da diverso tempo vive in auto a Nardò con il suo cane dal quale non riesce a separarsi. Ha bisogno urgente di un alloggio per riprendere le cure sospese. A Telerama il suo appello. https://www.trnews.it/2025/05/27/gregori Vai su Facebook

Caritas, 'affittate case alle famiglie colpite dal bradisismo'; Appello per fittare case agli sfollati di Bagnoli; Povertà abitativa, l’appello della Caritas di Roma: “Sospendere gli sfratti”.

Caritas, 'affittate case alle famiglie colpite dal bradisismo' - La Caritas Diocesana di Pozzuoli lancia un appello rivolto ai proprietari di appartamenti privati dell'area flegrea. ansa.it scrive

Appello per fittare case agli sfollati di Bagnoli - Un appello urgente ai proprietari di immobili privati a rendere disponibili all'affitto alloggi per le famiglie sfollate è stato rivolto al termine di una riunione di aggiornamento del tavolo ... Scrive ilroma.net