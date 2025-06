Brad Pitt non si veste più come prima il suo nuovo stile divide il web

Brad Pitt sta rivoluzionando il suo stile e i fan sono divisi: tra chi ammira il suo coraggio e chi rimane incredulo di fronte a camicie vintage, pantaloni oversize e look workwear. A 61 anni, l’attore simbolo di un’epoca si reinventa, dimostrando che anche i grandi possono sorprenderti. Ma cosa sta realmente succedendo allo stile di Brad Pitt? Scopriamolo insieme.

C osa sta succedendo allo stile di Brad Pitt? Se lo chiedono in molti, perchĂ© l'attore – 61 anni, una carriera iconica alle spalle – sembra aver intrapreso una svolta stilistica che ha diviso il web. C'è chi applaude all'audacia e chi storce il naso davanti a camicie effetto used, pantaloni oversize e tute workwear. Brad Pitt e Ines de Ramon, intesa e complicitĂ sul red carpet di "F1 – Il film" X In tour mondiale per F1, il film da lui interpretato e prodotto, l'attore ha deciso di rilanciarsi come icona di stile. Alterna smoking su misura a look da artista bohĂ©mien, sperimenta abbinamenti spiazzanti e sembra divertirsi a destabilizzare ogni aspettativa.