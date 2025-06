Brad Pitt evita il bacio della fidanzata Ines De Ramon Una storia messa in piedi dagli uffici stampa | il video con l’attore e la compagna è virale

L’estate porta con sé non solo caldo e vacanze, ma anche una doses di gossip irresistibile. Questa volta, a catturare l’attenzione dei social è il video di Brad Pitt e Ines de Ramon, immortalati sul red carpet in un momento ambiguo: un tentativo di bacio sfuggente che ha acceso commenti e speculazioni. Ma cosa si nasconde davvero dietro quella scena? Scopriamo insieme la verità dietro questa storia che ha già fatto il giro del web.

Estate, tempo di gossip. E il gossip, si sa, è fatto di voci ma anche di interpretazioni dei fan al tempo dei social. Succede che Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon sono stati immortalati sul red carpet per la presentazione del film F1 (del quale lui è protagonista) e, davanti alle telecamere, lei pare cercare di baciare lui che però no, non bacia un’altra come nella canzone di Annalisa, ma ‘sfugge’ e si mette a parlare con una persona. Il video è diventato virale: “Brad Pitt evita (di nuovo) il bacio di Ines hahaha, lei pensava che lui volesse baciarla, ma stava solo cercando di attraversare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it