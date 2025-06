Brad Pitt e la storia dietro i look indossati per la promozione del film F1

Brad Pitt ha conquistato il red carpet della premiere newyorkese di F1 con un look impeccabile che racconta molto più di un semplice outfit. L’attore, simbolo di eleganza senza tempo, ha scelto dettagli raffinati e un tocco di audacia, riflettendo il suo stile inconfondibile. Dietro ogni scelta di look c’è una storia di stile e personalità, e nel caso di Brad, questa narrazione si arricchisce di fascino e raffinatezza…

Brad Pitt ha incantato il red carpet alla premiere newyorkese di F1 lunedì sera, incarnando, come sempre, la quintessenza della star hollywoodiana. Con le luci di Times Square che si riflettevano sui suoi occhiali da sole fumé, l’attore sessantunenne ha sfoggiato uno smoking doppiopetto blu navy, impreziosito da revers in gros-grain nero a contrasto, abbinato a una camicia rosa pallido, mocassini con fibbia John Lobb e un fazzoletto da taschino rosa petalo. Soprattutto, Brad Pitt ha semplicemente interpretato sé stesso: una presenza magnetica che domina la scena con innata eleganza. Per il tour mondiale di F1, l’attore si è affidato al suo storico stylist George Cortina, con cui ha curato ogni dettaglio del guardaroba da red carpet. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Brad Pitt e la storia dietro i look indossati per la promozione del film F1

