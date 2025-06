Bottura a Torino | Più coraggio verso il futuro oltre la tradizione più forza per la cucina italiana con i 50 Best

Massimo Bottura, rinomato chef internazionale, porta il suo talento a Torino per i 50 Best Restaurants, un'occasione unica per celebrare e rafforzare l'eccellenza della cucina italiana. Con coraggio verso il futuro, oltre le tradizioni, Bottura invita a un percorso di innovazione e passione, affinché questa esperienza segni un nuovo capitolo di forza e prestigio per la nostra gastronomia. Un evento che promette di lasciare il segno nel panorama culinario mondiale.

Massimo Bottura ai 50 Best Restaurant di Torino: "Questa prima volta serva per tafforzare l'immagine dellanostra cucina".

