Botte umiliazioni e violenze su persone disabili in una comunità del Torinese | otto arresti

Una spirale di abusi scuote il Piemonte: otto arresti tra operatori e uno psicoterapeuta coinvolti in gravi maltrattamenti e violenze su persone con disabilità intellettive. Un'oscura vicenda che solleva profonde domande sulla tutela dei più fragili e sull’efficacia dei controlli nel settore sociale. È fondamentale fare luce su questa triste realtà e garantire che giustizia venga fatta, proteggendo sempre i più vulnerabili.

Per gravi maltrattamenti su persone con gravi disabilità intellettive e cognitive, ospiti di una Comunità nel Pinerolese e facente capo ad una Cooperativa che gestisce molteplici strutture in Piemonte e in Lombardia, i carabinieri del Nas hanno eseguito otto ordini di custodia cautelare nei confronti di s ette operatori socio-sanitari e di uno psicoterapeuta. Tra gli indagati, uno è accusato anche di violenza sessuale nei confronti di un ospite disabile: secondo quanto riportato nella nota ufficiale, sarebbero stati raccolti gravi indizi riguardanti toccamenti e palpeggiamenti delle parti intime della vittima. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: persone - comunità - otto - botte

C'è una malattia "invisibile" che colpisce oltre 30mila persone in regione (ma divide la comunità medica) - Una condizione spesso trascurata, la fibromialgia colpisce un numero significativo di italiani, provocando dolore cronico e una serie di sintomi debilitanti.

Tra gli altri Comuni con la più alta concentrazione, Arzachena ne ospita otto, La Maddalena cinque, altrettanti ad Aglientu, Calangianus e Buddusò con tre centenari ciascuno #Gallura Vai su Facebook

Stupri, botte e umiliazioni: orrore in una comunità per disabili. Otto arresti nel Pinerolese; Violenze sessuali e botte a persone disabili a Torino, orrore in una comunità: arrestati Oss e psicoterapeuta; Botte, umiliazioni e violenze su persone disabili in una comunità del Torinese: otto arresti.