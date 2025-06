Botte insulti e violenze sessuali su disabili | operatori di una comunità incastrati dai video

Una vicenda sconvolgente scuote la comunità di Pinerolo: sette operatori socio-sanitari e uno psicoterapeuta sono stati arrestati per aver abusato e maltrattato persone con gravi disabilità, catturati in un video che documenta le atrocità. Questo orrore ci ricorda quanto sia importante vigilare e tutelare i più fragili. Per conoscere i dettagli di questa triste vicenda, continua a leggere.

Sette operatori socio-sanitari e uno psicoterapeuta agli arresti domiciliari in Piemonte: sono accusati di maltrattamenti ai danni di persone con gravi disabilità, ospiti di una Comunità nel comune di Pinerolo. Nel video dei Carabinieri le immagini della violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: comunità - operatori - botte - insulti

Disabili picchiati e umiliati in comunità, le violenze degli operatori riprese dalle telecamere nascoste - Orrore e ingiustizia scuotono Pinerolo, dove telecamere nascoste hanno svelato un quadro scioccante di violenze e umiliazioni all’interno di una comunità per persone con disabilità.

Botte, insulti e violenze sessuali su disabili: operatori di una comunità incastrati dai video; Urla, botte e insulti in centro disabili: interdetti 8 tra operatori e responsabili della struttura; L'inferno di due ragazzini allo Zen, picchiati e lasciati senza cibo e acqua: condannato il patrigno.