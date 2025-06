Bosco Ospizio Regione | Prescritta la multa a Conad per gli alberi tagliati

Una vicenda che mette in luce tensioni tra tutela ambientale e interessi commerciali. Nel cuore di Reggio Emilia, Conad si rifiuta di pagare una multa di 12mila euro per l’abbattimento non autorizzato di 11 platani, provocando un acceso dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo. La questione si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra enti pubblici e privati. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Conad non pagherà alla Regione la multa di 12mila euro dovuta per l’abbattimento non autorizzato di 11 platani di competenza dell’ente di viale Aldo Moro, avvenuto nel 2015 a Reggio Emilia. Lo ha chiarito Davide Baruffi, assessore regionale con deleghe a Bilancio e Patrimonio, rispodendo ieri in commissione Territorio a un’interrogazione del consigliere reggiano di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona. La vicenda si colloca agli albori del contestato piano urbanistico di Ospizio che Conad ha di recente iniziato ad attuare nella città del Tricolore. La catena della grande distribuzione e la ditta da questa incaricata erano state multate dal Corpo forestale di Reggio per il taglio abusivo di 93 alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bosco Ospizio, Regione: "Prescritta la multa a Conad per gli alberi tagliati"

