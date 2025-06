Bosch e il mantra della neutralità tecnologica

Bosch si conferma protagonista nel promuovere un futuro sostenibile, incarnando il mantra della neutralità tecnologica. Lunedì, a Bruxelles, sarà presente insieme ad altre aziende e associazioni del settore automotive in occasione della chiusura del "Tour europeo per la promozione dei biocarburanti". Un'occasione imperdibile per consolidare il proprio impegno verso soluzioni innovative e sostenibili, continuando a guidare la transizione energetica nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di mobilità del domani.

Ci sarà anche Bosch tra le aziende e le associazioni automotive che lunedì saranno a Bruxelles a chiusura del "Tour europeo per la promozione dei biocarburanti".