Borse europee in calo per timori intervento USA nel conflitto Israele-Iran

Le borse europee continuano a perdere terreno, preoccupate da possibili interventi statunitensi nel conflitto tra Israele e Iran. La terza seduta consecutiva di debolezza colpisce soprattutto il settore finanziario e dei consumi, mentre i titoli energetici si rafforzano con l’aumento del prezzo del petrolio. In questo clima di tensioni, gli investitori restano in attesa di sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri globali, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro finanziario europeo.

Perdono terreno le Borse europee per i timori di un intervento degli Stati Uniti nel conflitto fra Israele e Iran che potrebbero far decollare il prezzo del petrolio. Nella terza seduta consecutiva debole, i timori di un riaccendersi dell' inflazione, indicata alla viglia anche dalla presidente della Fed Jerome Powell, penalizzano soprattutto i titoli del settore finanziario e dei consumi mentre vanno bene quelli dell'energia. A Milano (-0,8%) nel paniere principale crescono solo Eni (+0,66%) e Tenaris (+0,35%). In un listino tutto in rosso Brunello Cucinelli e Amplifon (entrambe -2,8%) sono i peggiori, insieme a Moncler (-2,38%).

